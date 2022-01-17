遊行後排隊坐船起衝突　六旬漢被推倒後死亡　售貨員誤殺罪不成立

男售貨員2019年參加6.16港島遊行後，在中環碼頭排隊準備乘船時，見一名欲插隊的六旬漢與人口角，售貨員加入罵戰，他聲稱遭六旬漢腳踢屁股後，覺對方凶惡，雙手推對方心口，六旬漢倒地時後腦著地受傷，送院救治2日後死亡。售貨員否認誤殺，陪審團經退庭商議後，今(17日)以6比1的比數裁定售貨員誤殺罪名不成立，多名被告的親友得知結果後鬆一口氣。



被告梁清言，28歲。他被控於2019年6月18日，在港非法殺死周鎮和(63歲)。

周因頭骨骨折及腦部受創致死

案情指，2019年6月16日有市民遊行。遊行後，多人到中環7號碼頭準備乘船到尖沙咀，被告和女友亦在期中，他們排隊等候時，手持啤酒的死者周鎮和在被告後方欲插隊， 有排隊人士不滿與周口角。被告見狀轉身加入罵戰，之後被告轉身繼續排隊，周卻從後踢了被告的屁股。被告遂轉身推周心口，周跌倒時後腦著地，並曾一度失去知覺，有人上前查看周的狀況，發現他仍有脈搏。

周被送院後翌日接受手術，他的情況轉差，同月18日早上不治。法醫指，周因頭骨骨折和腦部受創致死。

被告梁清言今被裁定誤殺罪名不成立，旁聽席的家人得悉結果均鬆一口氣。(朱棨新攝)

主要證人供詞。(詳看下圖)

被告稱被踢一腳後推周

被告同月26日被捕，他警誡下稱：「佢（周）打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢咗我一腳，所以我就推佢。」他在會面錄影中透露案發當日參加遊行後，晚上9時半和女友到中環碼頭排隊乘船過海。他指周當時手持一罐酒，被告認為周飲醉酒。

警察未有要求他留下

他指周和女子口角時謂：「排乜嘢呀，排你老母。」又用手撥開該名女子。被告因此加入罵戰，期間他曾以粗言罵周，周則回應：「唔洗講老母呀。」他又形容周踢過他後神情凶惡，未有說話，他便用雙手推周，周先撞到一名女子，繼而和該女子一同倒地。

被告又稱，周跌倒後曾失去意識，當時有懂急救的人即查看周的狀況，後來周恢復呼吸。警察到場後沒有要求他留下，他便和女友一同坐船離開。

案件編號：HCCC128/2020