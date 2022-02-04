美國聯邦通信委員會撤銷中國聯通214牌照　中國工信部：無理打壓

中國工業和訊息化部（簡稱工信部）2月3日針對美國聯邦通訊委員會（FCC）撤銷中國聯通214牌照發表聲明。



中國央視新聞2月3日報道，中國工信部聲明指出，注意到美國聯邦通訊委員會於當地時間1月27日，以國家安全為由決定撤銷中國聯通美洲公司的214牌照，中方對此堅決反對。

聲明指出，中國聯通美洲公司已在美運營20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質的服務，美國聯邦通訊委員會在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

聲明指，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

中國聯通官網2月3日發布聲明稱，中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去20年來，為客戶提供全球綜合電訊服務和解決方案，成為客戶信賴的合作伙伴；聯通集團將密切關注事態發展。

所謂214牌照，是指根據美國通訊法第214條規定，取得FCC頒發的國際電訊業務授權。