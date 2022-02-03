拜登：美軍在敘利亞成功展開反恐行動　ISIS領袖自爆身亡

美國總統拜登（Joe Biden）2月3日宣布，在美軍較早前在敘利亞西北部展開的反恐行動中，極端組織ISIS領袖庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi）已死亡。

這次事件傳出有13人喪生，包括婦孺，拜登指，美軍迫近目標人物時，對方作出「絕望的懦弱行為」——引爆炸彈炸死自己與家人，包括女人和孩子。他形容今次行動是警告全世界的恐怖份子，美國一定會找到他們。



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拜登在聲明表示，2月2日晚上在他的指示下，美軍在敘利亞西北部成功展開反恐行動，以保護美國人與盟友，讓世界成為更安全地方。他稱，多虧武裝部隊的技能和勇敢，美方已從戰場上「移除」ISIS領袖庫雷希。拜登稱所有美國人從行動中安全返回，他稍後將向國民發表講話。

白宮在Twitter發布圖片，顯示拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與國家安全團隊成員在觀看美軍反恐行動的畫面。

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

ISIS發言人曾在2019年10月發布錄音，證實原領袖巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已死，當時並公布其繼任者是庫雷希。

庫雷希是神秘人物

美聯社指，庫雷希甚為神秘，幾乎沒有他的照片，也從沒有公開出現或在組織影片內現身。文章稱，ISIS近期開始展開更大膽、更高調的襲擊，包括1月攻擊敘利亞西北部一座監獄，釋放裏面的囚犯，繼而與庫爾德族領導的部隊發生10天戰鬥，造成約500人死亡。目前未知庫雷希的死亡會對ISIS造成什麼影響。

英媒：目標人物引爆炸彈

美聯社早前報道，美軍特種部隊2月3日凌晨在敘利亞西北部展開大規模反恐行動，並曾與另一方衝突，五角大樓之後形容任務成功。

報道引述俗稱「白頭盔」的敘利亞民防組織（Syrian Civil Defence）指，在美方突襲後發生的砲擊和衝突中，有13人喪生，包括6名兒童及4名女子。

拜登：可怕的恐怖份子不再存在

拜登其後在白宮發表講話，指美軍特種部隊成功消除一個全球主要威脅，形容庫雷希生前是2014年在伊拉克屠殺雅茲迪（Yazidi）人的主要推手。他表示，美軍迫近目標建築物時，庫雷希作出最後懦弱的表現，在三樓引爆炸彈，炸死自己與家人，包括女人和孩子。

拜登感謝美軍部隊的英勇表現，指華府沒有採取空襲是為了將平民傷亡數目減至最低，並形容庫雷希這位可怕的恐怖份子已經不再存在。

據總部位於倫敦的敘利亞人權觀察組織指，以美國為首的聯軍使用直升機降落在有關地區，並攻擊一座房屋，然後部隊與地面上的武裝人員發生衝突。