烏克蘭局勢︱埃爾多安：土耳其願意主辦俄烏高層對話

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2月3日訪問烏克蘭，就當地緊張局勢斡旋。他表示土耳其願意舉行俄烏高層對話，嘗試化解危機。



美聯社報道，埃爾多安訪問基輔（Kyiv），與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談大約三小時，並簽署多項合作協議，包括自由貿易協定。

埃爾多安重申土耳其支持烏克蘭的領土完整及主權，強調願意主辦俄烏領袖或技術級別峰會，稱與其為局勢火上加油，土耳其以緩和緊張局勢為合理目標行事。

埃爾多安與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係頗為密切，而土耳其亦因為烏克蘭克里米亞（Crimean）的韃靼人（Tatar）種族關係與基輔有悠久的關係。俄羅斯2014年吞併克里米亞時，土耳其曾強烈反對；安卡拉方面最近則向烏克蘭出售無人機，用於針對頓巴斯（Donbass）地區的親俄武裝，惹來莫斯科方面不滿。

多國因應烏克蘭局勢而揚言制裁俄羅斯，土耳其卻無意加入。受到經濟不景影響，土耳其希望吸引俄羅斯遊客刺激當地旅遊業；同時安卡拉方面亦非常倚賴俄羅斯的天然氣供應，因此埃爾多安有意在俄烏關係之間取得平衡。

北約：俄軍自冷戰以來大規模部署

另外北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日表示，俄羅斯可能在鄰國白羅斯部署大約3萬兵力，並獲特種部隊、先進戰機、伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道導彈及S-400地對空導彈防衛系統等支援。

他形容這是俄軍自冷戰以來最大的部署，不過白羅斯方面則指兩國在2月10至20日舉行聯合軍事演習，目標是加強連接烏克蘭之間邊界的安全。