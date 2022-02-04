英國首相府4名幕僚集體辭職　約翰遜下台壓力增加

英國首相約翰遜（Boris Johnson）近日醜聞纏身，朝野內外要求他下台的聲音日增，首相府更在2月3日有四名幕僚集體辭職，令他的領導地位如履薄冰。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，首相府的辭職潮最先由政策部主任米爾扎（Munira Mirza）開始，她在約翰遜擔任倫敦市長時已經開始合作，是約翰遜幕僚的老臣子。

米爾扎在辭職信中批評約翰遜在國會失言，稱在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）擔任刑事檢察專員時，沒有起訴捲入多宗性侵案的已故著名主持薩維爾（Jimmy Savile），而約翰遜並沒有為此道歉。

首相府傳訊總監多伊爾（Jack Doyle）亦緊隨米爾扎請辭，他指最近數週圍繞首相府的事件令他的家庭生活大受影響，但強調自己一直有意在上任後兩年離職。

多伊爾是記者出身，在2020年大選後加入首相府，惟他被指捲入「派對門」事件，包括在同年5月全國封城期間，向首相府職員發電郵，邀請他們參加「自備酒水」參加「社交距離派對」；並在12月防疫規定仍然生效時，出席一個大約20至30人參加的聖誕派對並發表講話及頒獎。

有消息人士曾向BBC透露，多伊爾曾經就事件向約翰遜提出辭職，但遭對方拒絕，並稱對多伊爾有充分信心。

另外兩名辭職的幕僚分別是幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）及首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds），他們會留任至找到替補人選為止，後者之後會轉至外交部工作。