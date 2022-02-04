美軍深夜襲ISIS領袖　英媒：戰機掩護直升機激戰3小時　曾經勸降

美國2月3日宣布，美軍於敘利亞展開反恐行動，期間極端組織ISIS領袖庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi）引爆炸彈炸死自己與家人。英媒同日稱，美軍戰機在行動中掩護直升機，與ISIS成員激戰3小時。



總部設於英國的「中東之眼」新聞網（Middle East Eye）2月3日引述地方消息人士稱，美軍凌晨12時40分開始在敘利亞西北部鄰近土耳其邊境的城鎮阿提瑪（Atmeh，暫譯）展開行動。3架美軍直升機在一架戰機的掩護下，接近目標人物所在的3層高房屋。

美軍用伊拉克方言勸降

報道稱，相信當時ISIS成員正在房屋內開會，美軍在直升機上用擴音器和伊拉克方言，呼籲他們投降。雙方接着爆發持續約1小時的零星衝突，其後約30名美軍特種部隊成員降落地面，並開始闖入屋內。

ISIS：美軍2022年2月2日於敘利亞阿提瑪展開反恐行動，期間極端組織ISIS領袖庫萊希引爆炸彈炸死自己與家人。圖為美聯社2022年2月4日發布的照片，相中人是庫萊希。（AP）

引爆炸彈身亡

當地目擊者表示，他們曾聽到有軍人要求一名女子投降，但她拒絕。這名女子走出屋外，並引爆炸彈腰帶。美軍其後繼續與ISIS成員爆發暴力衝突。庫萊希最終引爆炸彈，炸死自己與家人。

俗稱「白頭盔」的敘利亞民防組織（Syrian Civil Defence）指，最少有13人在衝突期間喪生，包括6名兒童及4名女子。

ISIS：美軍2022年2月2日於敘利亞阿提瑪展開反恐行動，期間極端組織ISIS領袖庫萊希引爆炸彈炸死自己與家人。美軍指一架直升機在行動中故障，他們於是銷毀它。圖為2022年2月3日，涉事美軍直升機的殘骸。（AP）

庫萊希是誰？

美方指庫萊希引爆炸彈自盡，美國總統拜登（Joe Biden）形容是「絕望的懦弱行為」。外界對這名低調的ISIS領袖認識不多，他是在ISIS原領袖巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）於2019年離世後，成為新任領袖。

庫萊希的真名是毛拉（Amir Mohammed Saeed Abdul-Rahman al-Mawla）。美聯社2月3日稱，相信庫萊希1976年生於伊拉克北部，他是一名土庫曼族人。他在伊拉克摩蘇爾大學（University of Mosul）取得伊斯蘭法學位。

他甚為神秘，擔任ISIS領袖期間保持低調。美聯社稱，傳媒連找庫萊希的照片也有難度，他從來沒公開出現或在ISIS影片中現身。

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