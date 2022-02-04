ISIS領袖庫萊希行藏神秘　專家指他身死影響短期︱新聞背後

美國2月3日宣布，美軍於敘利亞成功展開反恐行動，期間極端組織ISIS領袖庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi）引爆炸彈炸死自己與家人。庫萊希自2019年起成為ISIS領袖，但一直是神秘人物，有美國學者認為，ISIS並非着重魅力型領導，庫雷希的死長遠不會影響ISIS運作。



ISIS：美軍2022年2月2日於敘利亞阿提瑪展開反恐行動，期間極端組織ISIS領袖庫萊希引爆炸彈炸死自己與家人。圖為美聯社2022年2月4日發布的照片，相中人是庫萊希。（AP）

庫萊希是誰？

在ISIS原領袖巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）於2019年離世後，庫萊希成為組織的新任領袖。ISIS當時指庫萊希與巴格達迪一樣，其祖先與伊斯蘭先知穆罕默德屬同一個部族，又稱新的「哈里發」（Caliph，意即穆斯林的統治者）由組織的「協商會議」選出，並指他是一名資深「聖戰士」和宗教學者。

外界後來發現庫萊希的真名是毛拉（Amir Mohammed Saeed Abdul-Rahman al-Mawla），據聯合國網站指，他在ISIS穩步升遷，負責監督ISIS的全球活動，也是組織對伊拉克西北部雅茲迪族（Yazidi）展開綁架、屠殺和販運活動的推手。

美聯社2月3日稱，相信庫萊希1976年生於伊拉克北部，是一名土庫曼族人，在伊拉克摩蘇爾大學（University of Mosul）取得伊斯蘭法學位。他擔任ISIS領袖期間保持低調，傳媒連找庫萊希的照片也有難度，他從來沒公開出現或在ISIS影片中現身。

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學者：不會影響ISIS長遠運作

庫萊希的死會為ISIS帶來什麼影響？美國華盛頓近東政策研究所（WINEP）高級研究員澤林（Aaron Y. Zelin）認為，ISIS專注於理念，而非魅力型領導，組織領導人保持低調，正因ISIS着重的是理念，庫雷希的死可能只會在短期內對ISIS造成影響，但從長遠來看，此事不太可能影響它的運作。

澤林說，他相信無論新任領袖是誰，ISIS都會繼續運作。