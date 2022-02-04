英國首相府24小時內第5名幕僚辭職　官員稱約翰遜在重新掌舵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）「派對門」醜聞後續發展令人憂慮，首相府繼2月3日有4名幕僚集體辭職，數小時後、即2月4日再有另一人辭職。首相府24小時內有5人呈交「大信封」，但有官員稱，這是約翰遜在重新掌控首相府的管理和營運。



英國保守黨網站是最先公布納羅贊斯基（Elena Narozanski）辭職的消息。她是在4日早上辭職的。她是文化、傳媒及體育部的女性及平等事務顧問。

她離職前是效力政策部主任米爾扎（Munira Mirza），負責運動政策。她曾是英國拳擊國家隊隊員。米爾扎在與約翰遜共事14年後，已在3日辭職。

納羅贊斯基也曾是房屋、社區及地方政府事務大臣高文浩（Michael Gove）的特別顧問。

圖為2022年2月2日，英國首相約翰遜離開唐寧街10號前往下議院，準備前往參加每週首相提問。（AP）

官員：首相在「話事」

納羅贊斯基離職前，英國國際貿易部貿易政策部長韓斯（Greg Hands）對英國天空新聞（Sky News）表示，這些人離去是約翰遜在「話事」的證明。當他被問及首相府內究竟發生什麼事，他僅說「有些人辭職、有些辭呈被接納。」

他說：「約翰遜31日已絕對清楚地表明，首相府最高管理層會有改變，而這正是他在履行的事。」韓斯稱英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）發表的報告稱首相府管理層運作不力，而約翰遜正在就此掌舵。

約翰遜31日在國會下議院回應格雷報告時承諾會就首相府的運作進行改革。

英國首相府「派對門」：圖為2020年12月8日，在英國外交及聯邦事務部一場會議結束後，首相約翰遜離開首相府，同行的還有時任幕僚長的羅森菲爾德（右）。（Getty）

不滿約翰遜失言 14年老臣求去

英國廣播公司（BBC）及天空新聞報道，首相府的辭職潮最先由政策部主任米爾扎開始，她在約翰遜擔任倫敦市長時已經開始合作，是約翰遜幕僚的老臣子。

米爾扎在辭職信中批評約翰遜在國會失言，稱在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）擔任刑事檢察專員時，沒有起訴捲入多宗性侵案的已故著名主持薩維爾（Jimmy Savile），而約翰遜並沒有為此道歉。

英國首相政策部門負責人米爾扎2022年2月3日辭職。圖為2020年12月15日，在英國外交及聯邦事務部一場會議結束後，首相約翰遜離開唐寧街，同行的還有他的政治顧問米爾扎（左）。（Getty）

囑人自攜酒水 派對搞手辭職

首相府傳訊總監多伊爾（Jack Doyle）亦緊隨米爾扎請辭，他指最近數周圍繞首相府的事件令他的家庭生活大受影響，但強調自己一直有意在上任後兩年離職。

多伊爾是記者出身，在2020年大選後加入首相府，惟他被指捲入「派對門」事件，包括在同年5月全國封城期間，向首相府職員發電郵，邀請他們參加「自備酒水」參加「社交距離派對」；並在12月防疫規定仍然生效時，出席一個大約20至30人參加的聖誕派對並發表講話及頒獎。

英國首相府「派對門」：圖為時任英國首相首席私人秘書雷諾茲（左）2020年11月10日在每週內閣會議結束後，與首相約翰遜一同離開外交部，返回首相府。（Getty）

有消息人士曾向BBC透露，多伊爾曾經就事件向約翰遜提出辭職，但遭對方拒絕，並稱對多伊爾有充分信心。

另外兩名辭職的幕僚分別是幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）及首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds），他們會留任至找到替補人選為止，後者之後會轉至外交部工作。

羅森菲爾德及雷諾茲都是2020年5月20日那場「自備酒水」派對的「搞手」。