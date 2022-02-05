新冠肺炎｜美國死亡人數突破90萬　專家悲痛：可怕的里程碑

最近數週隨着傳染力強的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）在美國全國範圍開始消退，染疫人數直線下降，每日新增個案自1月中旬的逾80萬個，減少一半以上，至約35.7萬個。惟死亡個案持續增加的情況，令人擔心。



美國的住院人數也減少，這讓近2年來一直承受沉重壓力的醫護人員稍稍鬆一口氣。自1月中以來，因新冠肺炎入院人數已下降15%，至約12.4萬人。

惟美國每日仍有逾2,400人死於新冠肺炎，重演上一個冬季的情況，當時美國的疫苗接種計劃剛開始推動。

美國的病歿人數在秋季及冬季增加。當地2021年12月中旬錄得累計80萬人死亡，而最新一批死於疫情的10萬人、當中很多是死於Omicron——僅在短短7週內發生。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月14日，美國西雅圖一間醫院的護士在深切治療病房內照顧一名新冠肺炎病人。（AP）

專家：死亡本可避免

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）教授、流行病學家邁耶斯（Lauren Ancel Meyers）稱這「可怕的里程碑」本來不必出現。她說：「這不是不可避免的。有些事情我們本可以做也應該做……以保護那些最脆弱的人，」她說：「這是非常悲傷的一天。」

當地50個州份，來到4日已有49個州份單日新增確診數字回落，或是顯示疫情開始緩和的跡象。惟多州病歿人數未見減少，來到美國時間4日下午，該國死亡人數累計突破90萬。

最新數據顯示，全美單日新增確診個案數字，只餘下緬因州（Maine）未見下跌，但35個州份死亡個案在增加。這反映確診與死亡數字的滯後。

以亞利桑那州（Arizona）為例，每日新增個案和住院人數也有所減少，但死亡人數仍在增加，由上週的平均每天約61人增至2月1日的接近79人。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月26日，美國洛杉磯醫護人員在新冠病毒檢測站工作。（AP）

個別地方擬「鬆綁」

總括而言，美國疫情趨勢雖給予公共衛生官員希望，認為Omicron疫情最糟情況正在步向終結，但他們仍警惕疫情有可能再度惡化，以及新的變種病毒株可能出現。

在疫情有趨緩跡象之際，美國一些地方正擬放寬防疫限制，加州洛杉磯縣或在數週撤銷戶外口罩令；華盛頓州自7日起，讓列席會議廳的州參議員人數增加一倍。

另一方面新華社2月4日引述世界衛生組織4日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診個案達386,548,962個。

世衛組織網站最新數據顯示，截至歐洲中部時間4日下午5時30分（香港時間5日零時30分），全球確診個案較前一日增加2,871,646個，達到386,548,962個；死亡個案增加11,527個，達到5,705,754個。