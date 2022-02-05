新冠肺炎｜美國死亡人數突破90萬　專家悲痛：可怕的里程碑

最近數週隨着傳染力強的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）在美國全國範圍開始消退，染疫人數直線下降，每日新增個案自1月中旬的逾80萬個，減少一半以上，至約35.7萬個。惟死亡個案持續增加的情況，令人擔心。
美國的住院人數也減少，這讓近2年來一直承受沉重壓力的醫護人員稍稍鬆一口氣。自1月中以來，因新冠肺炎入院人數已下降15%，至約12.4萬人。
惟美國每日仍有逾2,400人死於新冠肺炎，重演上一個冬季的情況，當時美國的疫苗接種計劃剛開始推動。
美國的病歿人數在秋季及冬季增加。當地2021年12月中旬錄得累計80萬人死亡，而最新一批死於疫情的10萬人、當中很多是死於Omicron——僅在短短7週內發生。
專家：死亡本可避免
德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）教授、流行病學家邁耶斯（Lauren Ancel Meyers）稱這「可怕的里程碑」本來不必出現。她說：「這不是不可避免的。有些事情我們本可以做也應該做……以保護那些最脆弱的人，」她說：「這是非常悲傷的一天。」
當地50個州份，來到4日已有49個州份單日新增確診數字回落，或是顯示疫情開始緩和的跡象。惟多州病歿人數未見減少，來到美國時間4日下午，該國死亡人數累計突破90萬。
最新數據顯示，全美單日新增確診個案數字，只餘下緬因州（Maine）未見下跌，但35個州份死亡個案在增加。這反映確診與死亡數字的滯後。
以亞利桑那州（Arizona）為例，每日新增個案和住院人數也有所減少，但死亡人數仍在增加，由上週的平均每天約61人增至2月1日的接近79人。
個別地方擬「鬆綁」
總括而言，美國疫情趨勢雖給予公共衛生官員希望，認為Omicron疫情最糟情況正在步向終結，但他們仍警惕疫情有可能再度惡化，以及新的變種病毒株可能出現。
在疫情有趨緩跡象之際，美國一些地方正擬放寬防疫限制，加州洛杉磯縣或在數週撤銷戶外口罩令；華盛頓州自7日起，讓列席會議廳的州參議員人數增加一倍。
另一方面新華社2月4日引述世界衛生組織4日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診個案達386,548,962個。
世衛組織網站最新數據顯示，截至歐洲中部時間4日下午5時30分（香港時間5日零時30分），全球確診個案較前一日增加2,871,646個，達到386,548,962個；死亡個案增加11,527個，達到5,705,754個。