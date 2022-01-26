美國男沒打疫苗　心臟移植手術不能進行　醫院交代原因

美國波士頓一家醫院近日拒絕替一名未打疫苗的患者進行心臟移植手術，院方表示是為了確保患者在手術後的生存率。



BBC報道，一名31歲心臟病病患弗格森（DJ Ferguson）需要進行心臟移植，好不容易排到移植手術，卻因為沒打疫苗，而遭到波士頓的布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）除名。弗格森的父親說，疫苗違反弗格森的基本原則，他不相信疫苗。

弗格森家人為他發起眾籌：（按圖了解）

對此，院方表示是遵守政策行事。布萊根婦女醫院發聲明說，「鑑於可用器官短缺，我們盡一切努力確保接受移植的患者擁有最大的生存機會。」

發言人說，有鑑於器官稀少以及患者術後會出現免疫系統低下的狀況，這項規定為了確保接受移植手術的患者，能有最高的存活率。院方並補充，由於可用器官短缺，10萬名等候移植名單上的患者中，大多數人在5年內都等不到移植機會。

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紐約大學格羅斯曼醫學院醫學倫理學教授卡普蘭（Arthur Caplan）表示，任何器官移植手術後，病患的免疫系統幾乎都會停止運作，即使是普通感冒也可能致命，所以「當已接種疫苗的患者能有更高的存活機會時，他們不會將器官分配給未接種疫苗的患者」。

弗格森的父親說，弗格森是兩個孩子的爸，第三個小孩即將出世，但他卻仍在醫院裏。他因為太虛弱而無法轉院，他們都知道「時間不多了」。不過，他的父親強調，弗格森勇敢與病魔戰鬥，尊重他的原則，因為「這是他的身體，他自己選擇」。

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