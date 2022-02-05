北京冬奧開幕禮　朝鮮族女子穿韓服傳遞中國旗　韓網民：侵佔文化

中國北京冬季奧運會的開幕禮於2月4日舉行。一名朝鮮族女代表身穿韓服出席開幕禮，並協助傳遞中國五星紅旗。此舉引起韓國網民不滿，他們指中國是在侵佔韓國的文化。



韓聯社網站5日稱，在北京冬奧的開幕禮上，中國56個民族的代表身穿民族服，協助傳遞中國國旗。有韓國網民留意到，其中一名女代表身穿韓服。他們因此感到生氣，稱中國是在企圖將韓服推廣為中國文化的產物。

For the former picture, the Korean people questioned the view that the dress that the girl was wearing in Beijing Winter Olympics was Hanbok. I would like to express my opinion, and see the latter one.#Olympics pic.twitter.com/aAbziXO7aw — Hilgard Lopest (@c23723) February 4, 2022

韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明4日在Facebook也表示，他反對中國的「文化挪用」行為。