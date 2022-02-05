北京冬奧︱回應杜魯多涉華言論　中國使館：冬奧不是政治作秀舞台

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2月4日就2022年中國北京冬季奧運會開幕發聲明，為加方運動員加油，同時稱對「中國侵犯人權的報道嚴重關切」。中國駐加拿大大使館發言人同日就杜魯多言論回應，稱再次強調，冬奧是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，不是政治作秀和政治操弄的舞台。



根據中國駐加拿大大使館網站的聲明，發言人說，杜魯多有關言論公然基於謊言和虛假訊息將體育政治化，違背《奧林匹克憲章》，特別是「體育運動政治中立」原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

發言人表示，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國創造尊重和保障人權的偉大奇迹，成功走出一條中國特色的人權發展道路，給中國人民帶來了實實在在的利益。例如新疆地區的人權就得到非常好的保障。目前新疆社會大局持續穩定向好、經濟實現高質量發展、脫貧攻堅取得全面勝利、人民生活明顯改善、民族團結更加鞏固、宗教領域和睦和順。

發言人指出，加拿大人權狀況劣跡斑斑。歷史上，加方就對原住民實施「寄宿學校」等種族滅絕制度。直至今天，加拿大原住民生存狀況之惡劣、加系統性種族歧視之嚴重仍令人發指。加方有何資格對他國的人權狀況指手畫腳？加拿大一些政客、媒體不斷炒作涉疆問題，惡意散布謠言謊言，這些作法毫無底線、毫無道理、毫無依據，螳臂當車，改變不了新疆繁榮發展、各族人民享有幸福生活的事實，也阻擋不了新疆順利前進的步伐。

發言人強調，一屆成功精彩的奧運會需要的是冬奧大家庭的共同努力，而不取決於個別國家是否派外交代表出席。加拿大等一小撮西方國家一再拿冬奧做文章，大搞政治操弄，企圖干擾冬奧順利進行，其行徑不得人心，注定失敗。冬奧已成功開幕。相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中國一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。中方也期待加拿大運動員在冬奧上取得佳績。

加拿大2021年12月8日宣布加入美國、澳洲和英國的行列，對北京冬奧進行外交抵制。 杜魯多說：「我們和世界各地的許多夥伴一樣，對中國政府一再侵犯人權的行為極為關切。」