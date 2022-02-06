立陶宛外長6日起訪問新加坡與澳洲　冀為出口商開拓市場

立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月6日至10日將訪問新加坡與澳洲，當地外交部指，此行著重發展雙邊、政治和經濟關係，也為立陶宛出口商在亞洲和大洋洲市場開拓新機遇，並有助實現供應鏈多元化的戰略目標。



立陶宛2月4日在外交部網站公布蘭茨貝吉斯的行程，他將在新加坡與當地外長維文（Vivian Balakrishnan）會面，又將會晤新加坡工商聯合總會（Singapore Business Federation）代表等。

他又將到訪澳洲坎培拉（Canberra）與墨爾本（Melbourne），期間會與澳洲外長佩恩（Marise Payne）、防長達頓（Peter Dutton）、澳洲參議員等會晤。

立陶宛指，這些會面將著重於發展與新加坡及澳洲的雙邊、政治和經濟關係，以及加強與立陶宛僑民的聯繫。此次訪問目的是為立陶宛出口商在亞洲、大洋洲的先進穩定市場開拓新機遇，也有助實現立陶宛供應鏈多元化的戰略目標。