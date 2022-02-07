烏克蘭局勢｜英美稱俄羅斯侵略意圖明顯　馬克龍今訪問莫斯科

俄烏局勢持續緊張，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，英國外相卓慧思（Liz Truss）亦表示，俄羅斯聲稱無入侵計劃是虛假陳述。



美國國家安全顧問沙利文2月6日接受一個電視節目訪問時指出，如果爆發戰爭，將要付出重大人命代價。他稱俄羅斯可能在明日或數星期後入侵烏克蘭，俄軍目前的部署已可以隨時向烏克蘭發動攻擊。沙利文又稱，針對俄羅斯的制裁將包括金融體系，中國亦會受影響。

英國外相卓慧思同日亦在個人Twitter上表示，俄羅斯企圖顛覆和威脅烏克蘭的企圖是顯而易見的，俄羅斯的行動表明，他們聲稱沒有入侵計劃的說法是錯誤的。

圖為2月5日，烏克蘭歐布科希夫一個郊區，志願兵正接受軍事訓練。（Getty）

另一方面，西方的斡旋工作仍在持續。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在7日稍後時間將到訪莫斯科，與總統普京（Vladimir Putin）會晤。他在啟程前與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，兩人重申支持烏克蘭主權與領土完整，馬克龍稱俄羅斯的最終目標不是烏克蘭，而是北約和歐盟。他希望能與普京的對話，防止爆發軍事衝突。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）即將出發前往多國訪問，在14日及15日將訪問烏克蘭及俄羅斯。朔爾茨在啟程前表示，不會向烏克蘭提供武器，但會採取一切必要措施增強德國在立陶宛領導的作戰部隊。德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示不排除向立陶宛增兵。朔爾茨在與波羅的海三國領袖會晤時，會討論相關安排。