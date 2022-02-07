烏克蘭局勢｜訪問莫斯科圖化解危機　馬克龍的「新歐洲安全體系」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將在2月7日的稍後時間，訪問莫斯科。馬克龍此行目的，除了為緩解俄烏局勢，化解俄羅斯對北約的不滿外，還希望利用其影響力，讓俄羅斯重新納入新的歐洲安全體系，避免其偏向中國造成長遠更不利的影響。



俄烏局勢持續緊張，一邊在邊境集結大量部隊後宣稱自己無意開戰，另一邊不停告訴世人戰爭即將開打。雙方的外交仍然持續，不論是視像會議，還是特別訪問，雙方都表現願意使用外交方式化解這次危機，最少表面如此。

圖為2020年1月，普京與馬克龍正出席在利比亞舉行的會議，圖化解當時的局勢。（Getty）

法國總統馬克龍會是最積極的一位，在日前與普京（Vladimir Putin）通電話後，他將在7日的稍後時間訪問莫斯科，親自與普京會面。據法國總統府一名高級官員說，對於莫斯科而言馬克龍是一位「高質量的對話者」，會予以重視。

烏克蘭危機可能是馬克龍總統任期內一次重大機遇，距離法國總統選舉剩餘兩個月，他希望利用此機會，建立一個新的歐洲安全架構，讓法國在整個歐洲擔任更重要的角色，以實現他宏大願景：建立一個與美國結盟，但更獨立於美國的歐洲。

烏克蘭局勢拉近了中俄關係。在北京冬奧開幕前夕，中國國家主席習近平與普京會面，雙方的聲明宣布兩國的友誼無限，並呼籲北約放棄冷戰的意識形態。在歐美的咄咄迫人下，俄羅斯表現得更向中國傾側。

這不會是一個歐洲願見的結果，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在4日表示，歐洲希望的：「是一個完全與中國結盟的俄羅斯，還是一個介乎於中國和歐洲之間的俄羅斯？」

圖為2月5日，俄羅斯在下諾夫哥羅德進行的演習，坦克正進行射擊。（AP）

馬克龍此行有兩大目的，第一是緩解俄烏局勢，化解俄羅斯對北約東擴的不滿，第二是讓俄羅斯重新納入新的歐洲安全體系，避免其偏向中國造成長遠更不利的影響。

這會是一項艱鉅的任務。法國官員描述了馬克龍會採取的兩個做法，第一是諾曼底模式，由法國、德國、烏克蘭和俄羅斯組成的集團，支持2015 年明斯克協議；第二是與拜登協商，確保一個具體的緩和信號以扭轉俄烏緊張局勢，並作為實現這一目標，尋找普京的最終紅線是什麼。

西方與俄羅斯衝突的核心在於北約向東擴張，把前蘇聯地區的國家納入其中。普京曾對馬克龍表示，他希望進行一場可「觸及問題核心」的實質性對話。但要觸及問題的核心就意味著承認北約的擴張造成了俄羅斯的不滿，且現實上也沒有人會相信，羅馬尼亞、立陶宛和其他加入北約的國家會選擇退出。

「我們可以向普京邁出一步，承認他並沒有錯。」法國外交部前政策規劃負責人、現任巴黎和平論壇負責人瓦伊斯（Justin Vaisse）表示。