歐美數據衝突升級　Meta威脅把Facebook和Instagram撤出歐洲

Meta Platforms Inc.再次威脅稱，如果無法繼續將用户數據傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的私隱協議。



新浪財經2月8日報道，歐盟監管機構與美國方面就替代一項跨大西洋數據傳輸協議已談判數月。數千家企業依賴該協議，但歐洲法院因擔心公民數據在轉移到美國後不安全，於2020年表示反對。

在此前公布的年度報告中，Meta表示，如果無法依賴新的或現有的協議，例如所謂的標準合同條款來傳輸數據，那麼「就可能無法在歐洲提供我們的多項最重要的產品和服務，包括Facebook和Instagram。」

「我們絕對沒有意願和計劃退出歐洲，但事實是，Meta和其他許多企業、組織和服務供應商一樣，依賴歐盟與美國之間的數據傳輸，從而運行全球的服務，」Meta的一位發言人在電郵聲明中指出。

最新的表態凸顯了Meta與議員們圍繞用户數據所有權問題關係日漸緊張。上周四，由於擔心Facebook的前景，Meta股價大跌26%，市值蒸發的規模達到股市有史以來的最大。Meta股價周一在紐約一度下跌4.5%。

「數碼行業巨頭必須了解，歐洲大陸會抵制、確認其主權，」法國財政部長Bruno Le Maire周一在巴黎表示。

歐盟委員會的一位發言人在周一的聲明中表示，委員會與華盛頓之間的數據傳輸談判力度已經加大，但是「由於問題的複雜性，且需要在私隱和國家安全之間取得平衡，因而需要時間」。

「只有完全符合歐洲法院所提出的要求的安排，才能帶來大西洋兩岸利益攸關方所期待的穩定和法律上的確定性，」這位發言人表示。