烏克蘭局勢｜拜登晤朔爾茨　稱若俄羅斯侵烏將叫停北溪2號管道

美國總統拜登（Joe Biden）強調，如果俄羅斯入侵烏克蘭，他將叫停天然氣管道「北溪二號」，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則表示願意與美國保持團結，但拒絕支持叫停該項目。



美國總統拜登2月7日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，「北溪二號」天然氣管道將被停止，並強調在西方集體避免歐洲戰爭之際，與德國總理朔爾茨團結一致。

拜登表示：「如果俄羅斯入侵，這意味着坦克或部隊再次越過烏克蘭邊境，那麼將不再會有『北溪二號』，我們將結束它。」當被問及鑑於該項目在德國控制下，如何做到這一點時，拜登說：「我向你保證，我們一定能做到。」

朔爾茨表示，美國和德國對烏克蘭、俄羅斯和制裁保持相同的態度，但在他為期一天的對美訪問過程中沒有直接確認針對「北溪二號」的計劃，也沒有公開提及該管道的名稱。

報道指出，隨着這兩個國家領導北約盟國對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行反擊，美國和德國是否在「北溪二號」項目上意見一致成為了一個關鍵問題。

2021年12月8日，新當選的德國總理肖爾茨在德國聯邦議會主席巴斯的主持下宣誓就職。（AP）

據美聯社2月8日報道，雖然拜登態度堅定地表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，「北溪二號」天然氣管道將不會向前推進，但朔爾茨強調需要對制裁保持一些模稜兩可，以迫使俄羅斯緩和危機。

報道稱，拜登和朔爾茨還討論了如果俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，如何向歐洲提供天然氣的應急計劃。但能源專家表示，替代俄羅斯天然氣將很複雜，不可能一蹴而就。

美國有線新聞網絡（CNN）2月8日報道，拜登7日試圖和德國領導人在白宮建立統一戰線，對叫停「北溪二號」保持一致，但朔爾茨拒絕支持拜登的誓言，只承諾保持團結，並統一回應。

據美國高級政府官員稱，是否叫停「北溪二號」，是數周以來他們與朔爾茨政府討論的關鍵問題。報道稱，朔爾茨拒絕對叫停「北溪二號」做出承諾，其本人在新聞發布會上甚至沒有提及該項目的名稱。