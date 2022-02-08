烏克蘭局勢｜拜登晤朔爾茨　稱若俄羅斯侵烏將叫停北溪2號管道

美國總統拜登（Joe Biden）強調，如果俄羅斯入侵烏克蘭，他將叫停天然氣管道「北溪二號」，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則表示願意與美國保持團結，但拒絕支持叫停該項目。
美國總統拜登2月7日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，「北溪二號」天然氣管道將被停止，並強調在西方集體避免歐洲戰爭之際，與德國總理朔爾茨團結一致。
拜登表示：「如果俄羅斯入侵，這意味着坦克或部隊再次越過烏克蘭邊境，那麼將不再會有『北溪二號』，我們將結束它。」當被問及鑑於該項目在德國控制下，如何做到這一點時，拜登說：「我向你保證，我們一定能做到。」
朔爾茨表示，美國和德國對烏克蘭、俄羅斯和制裁保持相同的態度，但在他為期一天的對美訪問過程中沒有直接確認針對「北溪二號」的計劃，也沒有公開提及該管道的名稱。
報道指出，隨着這兩個國家領導北約盟國對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行反擊，美國和德國是否在「北溪二號」項目上意見一致成為了一個關鍵問題。
據美聯社2月8日報道，雖然拜登態度堅定地表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，「北溪二號」天然氣管道將不會向前推進，但朔爾茨強調需要對制裁保持一些模稜兩可，以迫使俄羅斯緩和危機。
報道稱，拜登和朔爾茨還討論了如果俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，如何向歐洲提供天然氣的應急計劃。但能源專家表示，替代俄羅斯天然氣將很複雜，不可能一蹴而就。
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美國有線新聞網絡（CNN）2月8日報道，拜登7日試圖和德國領導人在白宮建立統一戰線，對叫停「北溪二號」保持一致，但朔爾茨拒絕支持拜登的誓言，只承諾保持團結，並統一回應。
據美國高級政府官員稱，是否叫停「北溪二號」，是數周以來他們與朔爾茨政府討論的關鍵問題。報道稱，朔爾茨拒絕對叫停「北溪二號」做出承諾，其本人在新聞發布會上甚至沒有提及該項目的名稱。