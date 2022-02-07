烏克蘭局勢｜俄羅斯：不預期法俄領袖會談取得重大突破

俄羅斯克里姆林宮2月7日稱法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪俄並與該國總統普京（Vladimir Putin）會談對解決烏克蘭緊張局勢非常重要，但不預期會談取得重大突破。



俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在普京和馬克龍會面前接受媒體訪問，他稱烏克蘭這議題複雜得，難以預期一次會面便能讓它有重大改變。

儘管如此，他稱馬克龍訪俄是「非常重要」，因法國是歐洲其中一個領頭的國家，而法國也在擔任歐盟輪值主席國。他預期普京及馬克龍2日晚些時候會面時，會進行「非常實質性的、長時間的」討論。

他稱：「馬克龍還告訴普京，（他此行旨在）說出一些想法，以找到緩解歐洲緊張局勢的可能的方法，他將與普京分享這些想法。」

佩斯科夫稱兩人會面料在莫斯科時間2日下午5時（香港時間晚上10時）開始，之後會他們會共進一對一的午餐。

圖為2019年8月19日，法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京在位於南法布雷岡松堡會面。（AP）

馬克龍2月7日訪俄，8日訪問烏克蘭；這是西方國家通過外交努力，試圖緩減危機所作出的努力之一。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）8日亦會在柏林與馬克龍和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面。

英國外長卓慧思（Liz Truss）或於2月10日訪問莫斯科。俄新社2月7日引述俄羅斯外交部稱，英俄正在討論她本週訪問莫斯科的事宜。