回應美稱俄已集結攻烏70%軍力　烏克蘭前防長唱反調

烏克蘭前防長扎戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）稱邊境情況看起來「相當糟糕」。他稱：「俄羅斯現在可佔領烏克蘭的任何城市。但我們仍然看不到全面入侵所需的200,000名士兵。



扎戈羅德紐克在接受英國《衛報》採訪，內容在2月6日發布。他的言論是回應美國相信俄羅斯已集結用於在2月中對烏克蘭發動大規模軍事行動的70%軍力。

他稱，他不相信俄羅斯的入侵是不可避免的。他說，俄羅斯軍隊集結正在按照教科書的路線進行，但克里姆林宮的意圖和戰略仍然未明。

扎戈羅德紐克稱：「我們在這裏看不到是政治終局，」他說。「如果普京佔領基輔，將會發生全面戰爭。烏克蘭軍隊將作戰。（俄軍）任何時候都會面對巨大的阻力。（俄羅斯）為何要這麼做？」

他稱：「烏克蘭不會說：『讓我們加入俄羅斯吧』。這是大家都明白的了。當然，除非普京是完全在妄想，並且對現實有自己的理解。（開戰的話）會有流血、制裁。現在沒人需要在歐洲進行那種國際戰爭。」

↓美聯社2022年2月6日發布多張由美國馬克薩爾科技公司提供的衛星圖像，顯示出俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的同時，也在就它與白羅斯進行聯合軍事演習作準備：

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同時，烏克蘭現任國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）2月6日稱，他評估目前圍繞烏克蘭局勢大幅升級的可能性很低。

俄羅斯已多次否認西方和烏克蘭有關「侵略行動」的指責，表示俄羅斯未威脅任何人，也未打算攻擊任何人，而有關「俄羅斯侵略」的說法被當作藉口，以便在俄羅斯邊界附近部署更多北約軍事裝備。俄羅斯外交部此前指出，西方有關「俄羅斯侵略」和可以幫助基輔免受侵略的言論既可笑又危險。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯按自己的意願在本國境內調動軍隊。據他表示，這沒有威脅任何人，也不應讓任何人擔心。

以美國為首的北約成員國自2014年起一直在向烏克蘭提供武器並訓練其軍人，這直接違反了《明斯克協議》，對頓巴斯問題解決產生負面影響。除美國外，英國、加拿大、法國、波蘭、土耳其、立陶宛、捷克、保加利亞、羅馬尼亞和愛沙尼亞參與總額數十億美元的武器供應。