朝鮮舉行最高人民會議　金正恩未有出席

朝中社2月8日報道，朝鮮第14屆最高人民會議第6次會議，在6日至7日於平壤舉行。金正恩並未有參與這次會議，會議聚焦發展經濟、改善人民生活。



金正恩雖然雖然不是最高人民會議代議員，但曾以施政演說的形式在最高人民會議上釋放信號。朝中社報道指，會議由最高人民會議常任委員會委員長崔龍海為會議致開幕詞和閉幕詞。

圖為1月19日，金正恩在平壤出席執政勞動黨中央委員會會議。（AP）

會議回顧2021年及制定2022年年度預算，並聚焦發展經濟、改善人民生活。朝鮮總理金德訓合議上指出，受制裁及新冠危機的影響，經濟建設領域面臨的困難和復雜問題比預期的要多。

金德訓表示，要切實保障五年計劃的實施，在發展經濟、改善人民生活方面做出明顯變化，包括加強恢復貿易，並增加糧食生產，以使人民的糧食供應得以正常化。

韓聯社報道，指金正恩揚言考慮恢復核試及洲際彈道導彈試射，對外政策呈現更強硬的姿態，外界關注此次會議是否釋放新的對外訊號。金正恩的缺席可能意味他將在可能在舉行閱兵式的金正日第80個生日（2月16日）或金日成第100個生日（4月15日）釋放信號。