拜登政府被曝將對台軍售　涉美國陸軍主力M109A6自行火炮

撰文： 布藍 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-19 21:31

據《聯合報》周一（19日）報道，透過高層管道證實，美國在台協會（AIT）台北辦事處已知會台方，台灣採購M109A6自行火炮案，美國將於近期內就知會國會程序進行公告。 對此，台灣國防部長邱國正當日回應指，軍購案仍在洽談，尚未接獲美方正式通知。

報道稱，雖然特朗普（Donald Trump）政府時期就傳出將向台灣出售這項裝備與精準彈藥，但該軍購案拖到特朗普卸任都尚未公布。傳聞是因為台灣計劃隨案採購的M982「神劍」精確制導炮彈，研發國之一瑞典反對出售，美方又找不到出貨廠商，因此延宕至今。

M109A6自行榴彈炮是美炮兵部隊的主力火炮，炮彈發射可利用多普勒雷達實施彈道計算，可快速執行單炮定向定位任務及單炮射擊任務，台軍方形容「一輛車能打出一個炮兵連的效果」。

M109發射榴彈時最大射程24公里，增程彈可達30公里，制導炮彈M982「神劍」可達40公里，台計劃採購40輛。

對於美國對台軍售，中國大陸多次表反對。中國外交部發言人趙立堅曾表示，中國堅決反對美售台武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。趙立堅還在2020年7月宣布對涉美台軍售案的洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司實施制裁。

（綜合報道）