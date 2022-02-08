Meta威脅退出歐洲　德法官員：沒有社交網也過得很好

據TechWeb 2月8日援引國外媒體報道，因與歐盟私隱規則談判受阻，本月Facebook母公司Meta再次發出威脅要將Facebook和Instagram同時撤出歐盟。然而，歐盟的監管機構並不買賬，德法兩位頂級政界人士相反還十分開心。



據報道稱，美國和歐盟正在就「取代跨大西洋數據傳輸協定」的計劃進行談判，這項協議在2020年被歐盟法院駁回，目前雙方正在就新協議進行討論，可能對多家科技巨頭造成影響。

Meta2月3日在年報中威脅稱，如果無法繼續將用户數據傳輸回美國，Meta將把Facebook和Instagram撤出歐洲。公司稱，如果無法依賴新的或現有的協議來傳輸數據，那麼「就可能無法在歐洲提供我們的多項最重要的產品和服務，包括Facebook和Instagram。」

對此，兩位德國和法國政治家對這些威脅不屑一顧。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2月7日在巴黎與法國財政部長布勒梅爾（Bruno Le Maire）一起出席活動時表示：「在遭到黑客攻擊後，我已經4年沒有使用Facebook和Twitter了，沒有它們生活會更加美好。」並補充道：「大型科技公司們必須明白，當受到安全威脅時，歐洲大陸將發起抵抗，捍衛主權。」

勒梅爾還表示，歐盟「是一個巨大的內部市場，擁有強大的經濟實力，如團結一致行動起來，就不會被這樣的事情嚇倒。」