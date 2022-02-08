立陶宛外長訪澳洲　中國外交部：不要妄圖拉攏他國聯合反華

中國與立陶宛關係持續緊張之際，立陶宛外長開始訪問澳洲，議題包括討論如何應對中國。在北京，中國外交部發言人趙立堅對此發出警告。



立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月6日至10日訪問新加坡與澳洲，於8日開始訪問澳洲。

蘭茨貝爾吉斯在行程前接受《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）專訪時表示，此訪主要議題是立澳兩國如何互助，包括就如何處理對華情況交換意見。

在2月8日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中立關係出現問題，是非曲直，十分清楚，中方為維護自身正當權益和國際公理做出正當反應，完全合理合法。

趙立堅指出，中方一貫按世貿組織規則行事，所謂「中國脅迫立陶宛」的說法，純屬無中生有。趙立堅強調，立陶宛應正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持一個中國的正確軌道上來。立陶宛應停止混淆是非，惡意炒作，更不要妄圖拉攏其他國家聯合反華。