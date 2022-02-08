日媒：台灣申入日本主導的CPTPP　關鍵是福島食品進口解禁

台灣行政院2月8日宣布將開放日本福島5縣食品進口。有日媒日前報道指出，台灣去年9月申請加入由日本主導的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），台灣能否加入的關鍵，正是是否解禁讓日本福島5縣食品進口。



日本時事通信社2022年1月10日稱台灣為加入CPTPP，正加快討論開放進口福島5縣食品，最快今年春季1至3月間解禁。

台媒8日引述日本新聞網站「新潮社Foresight」分析稱，台灣加入CPTPP的關鍵就在於福島5縣食品禁令。內文稱2021年2月英國率先申入CPTPP後，台灣本來可跟着宣布申入，但沒這麼做的原因，就是卡在福島5縣食品問題。

新潮社Foresight稱，2021年擔任主席國的日本本可望幫助台灣，但日本一貫態度是希望台灣解禁進口福島5縣食品。台灣政府即使有心，但輿論強烈反對，因此未能成事。

圖為2016年，日本福島一間超市貨架上放着水耕野菜。（Getty）

內文稱台灣想在申入CPTPP前先取得日本理解，但這個「交換條件」令此事無法推進。報道稱台灣2020年12月18日公投否決禁止美國萊豬進口，可見社會氣氛已變，成為開放福島5縣食品進口的助力。

全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國2017年退出TPP後，由日本主導組成CPTPP。

台灣自從2011年「三一一」福島核災後禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口。