台灣放寬福島食品入口　行政院：會為食安把關　比國際標準更嚴格

台灣行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布鬆綁對福島周邊食品管制措施，並以三原則、三配套，回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格來為台灣人食安把關，不會容許核食進口。未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣開放品項的所有產品都會逐批檢驗，具風險品項則要求採取檢附輻射檢驗證明和產地證明。



行政院表示，「三原則」是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。「三配套」則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明，福島5縣食品在邊境100%檢驗。

台灣行政院公報未來日本食品各項管制措施。（「日本食品輸入管制措施」記者會視頻截圖）

未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的食品改以特定品項管制，所有產品必須檢附產地證明；生鮮冷藏蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶葉9大類產品將落實邊境輻射檢驗，並依風險調整查驗頻率。至於福島周邊5縣的野生鳥獸肉、菇類、 漉油菜仍禁止進口。

比國際標準更嚴格？ 過去10年日本食品輻射檢驗100%合格

此外，具風險品項、須檢附雙證明的，包括宮城縣、岩手縣的水產品；靜岡縣的茶類；宮城縣、埼玉縣、東京都的乳製品、嬰幼兒食品，以及宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣的菇類

行政院食安辦主任許輔表示，10年來針對日本食品進行輻射檢驗，18萬件全數合格。未來將採取邊境嚴格把關，包括書面審查、現場查核、開箱取樣送實驗室、由認證實驗室檢驗輻射數值。食藥署在每個上班日公布檢驗結果，包括產品微量檢出的日期、品名、產地、檢出數值、後續處置方式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】