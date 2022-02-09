烏克蘭局勢︱馬克龍與澤連斯基會面　俄羅斯否認與法國達成協議

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月8日訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，就當地的緊張局勢斡旋。馬克龍稱與俄羅斯達成協議，不會讓局勢升溫，但莫斯科方面否認，但強調俄軍會在一定時候撤出白羅斯。



英國廣播公司（BBC）報道，馬克龍7日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談後，翌日訪問基輔（Kyiv），他與澤連斯基會面前表示，俄羅斯保證局勢不會惡化或升溫。

馬克龍其後與澤連斯基出席聯合記者會，前者稱普京重申自己沒有導致局勢緊張，指現在是推動俄烏進一步談判的機會，並預計可能獲得化解局勢的實質方案。他亦指各方都有決心實施俄、法、德、烏及白羅斯的明斯克協議（Minsk Agreements），惟可能需時數月才得出解決方案。

澤連斯基則表示，期望在不久將來與俄、法、德三國就當地東部局勢舉行會談，他同時要求普京認真採取措施緩和局勢。

而在法烏領袖會面前，法國官員曾透露馬克龍與普京達成共識，俄軍會在白羅斯連接烏克蘭北部邊境附近結束軍事演習後撤出當地，不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認有關說法，但稱預計俄軍始終會離開。