俄法首腦克宮會面談烏克蘭　網民「歪樓」熱議4米長會議桌

法國總統馬克龍2月7日在克里姆林宮與俄羅斯總統普京會談5.5小時，雙方在會後記者會稱會盡力尋找折中之道，維持歐洲和平。除了會談內容，兩人用於會談的4米長桌也引起網民注意並討論。這張照片也成為迷因（Meme）素材。



普京（Vladimir Putin）7日在克里姆林宮會見馬克龍（Emmanuel Macron），兩人在沒任何幕僚陪同下，進行長達5.5小時的一對一會晤。

馬克龍稱他力求避免戰爭並建立互信。他是俄羅斯大批軍力部署在烏克蘭邊境以來，首位到訪莫斯科的歐美國家首腦。

相較於會談內容，網民卻留意到普京與馬克龍會談時使用的4米長長桌，桌子兩端坐着兩名國家首腦，引起網民熱烈討論，紛紛就此大造文章及調侃。

法國《解放報》（Le Libération）更在幾小時後就社交媒體推特（Twitter）發布翌日報章頭版以及「惡搞圖」。那就是馬克龍與普京在大長桌「各據一方」的畫面，並寫着：「俄羅斯式對話」。

À la une de Libération ce mardi :



🇷🇺 Macron-Poutine : dialogue à la russe https://t.co/nj2k4mQp7h pic.twitter.com/nKD4wJHWjg — Libération (@libe) February 7, 2022

對於有網友質疑這是克宮是要給馬克龍來一個「下馬威」，法國新聞台（FranceInfo）駐俄記者指出，馬克龍並非這張會議桌首位使用者，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）作為普京盟友，上週也坐在到這張桌子旁。

英國廣播公司（BBC）北美新聞主編索佩爾（Jon Sopel）調侃：「克宮新聞室該不會有人已決定想要的標題（大相徑庭、裂痕、鴻溝等），然後找了張適合的桌子？」

↓擁有近3萬名追蹤者的帳號Just Louis de Funès則貼上電影「名畫追蹤」（Le Tatoué）的片段來對比，影片中兩人坐在長桌兩端，高聲一問一答：「你在哪？」、「在這！」、「你看得見我嗎？」、「看得到一點」。

Le repas peut commencer entre le Président #Poutine et le Président Macron 🇷🇺🇫🇷 pic.twitter.com/A04oKciuzK — Just Louis de Funès (@justdefunes) February 7, 2022

↓有11萬多追蹤者的諷刺動畫創作者Illuminati Reptilien做出「惡搞片」，馬克龍手拿大喇叭，向面無表情的普京說話。推文迄今有逾1.37萬個讚，逾3,900個轉發。