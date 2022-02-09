日本福島海魚許氏平鮋輻射嚴重超標　暫停銷售

日本政府當地時間2月8日指示福島縣暫停上市銷售於該縣近海捕獲的許氏平鮋，原因是這種海魚被檢測出輻射超標。



據日本厚生勞動省8日發布的消息，截至7日的檢測結果顯示，福島縣近海捕獲的許氏平鮋所含放射性銫活度達到每千克1400貝克勒爾，遠遠超過每千克100貝克勒爾的日本食品衛生標準。

日本政府原子能災害對策本部根據本國《原子能災害對策特別措施法》，於8日指示福島縣暫停上市銷售在該縣近海捕獲的許氏平鮋，並要求福島縣持續監測這種海魚的受輻射水平。

福島縣近海捕獲的許氏平鮋在2021年2月和4月曾出現放射性物質超標情況，一度被暫停上市銷售。2021年12月，該停售限制取消。

據日本共同社日前報道，東京電力公司福島第一核電站事故後，日本政府最多曾暫停福島縣附近海域的44種海產品上市銷售，之後這些限制措施陸續全部取消。

2011年「3·11」大地震導致福島第一核電站堆芯熔毀、放射性物質外泄，持續冷卻堆芯的作業以及雨水、地下水流入反應堆設施產生了大量核污水，並在不斷增加。

2021年4月，日本政府決定將福島第一核電站上百萬噸核污水經過濾並稀釋後排入大海，排放將於約2年後開始。此舉在日本國內和周邊國家引發擔憂，觀察人士呼籲日方在與周邊國家充分協商的基礎上慎重做出決策。