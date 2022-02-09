立陶宛澳洲外長會晤　澳洲指無意為台辦事處改名

中國與立陶宛因「台灣代表處」名稱引發的緊張局勢持續，立陶宛外長訪問澳洲，尋求聯手應對中國。在會面上，澳洲外長談到無意為台辦事處改名。目前澳洲有「駐澳洲台北經濟文化辦事處」。



在中澳關係持續緊張的背景下，澳洲外長佩恩（Marise Payne）2月9日表態稱，澳洲不考慮重新命名台灣的駐澳機構，並將繼續堅持一個中國政策。佩恩表示，她沒有與台灣方面就台駐澳辦事處更名的可能性進行任何談判。

Australia & Lithuania are deepening our partnership in response to shared strategic challenges. 🇱🇹 Foreign Minister @GLandsbergis & I discussed #IndoPacifc priorities & cyber security. We look forward to welcoming 🇱🇹's first Ambassador to 🇦🇺, furthering our bilateral ties. pic.twitter.com/KoKqQQDtAS — Marise Payne (@MarisePayne) September 23, 2021

佩恩在首都堪培拉與來訪的立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）舉行的新聞發布會上說：「我們沒有討論這種性質的問題」，又指澳洲維持遵守一個中國政策。

澳洲加入了美國和英國的行列，支持歐盟在世貿組織（WTO）就中國對立陶宛的貿易限制向中國提起的貿易訴訟。

蘭茨貝爾吉斯對澳洲支持歐盟在世貿組織起訴中國的舉動表示歡迎。

這位立陶宛外長補充說：「在相當長的一段時間裏，澳洲可能是中國利用經濟和貿易作為政治工具的主要實例之一……現在立陶宛加入了這個排外的俱樂部。」