美媒：強生公司去年底起悄悄暫停生產新冠疫苗　轉為製造其他疫苗

美媒2月8日引述消息稱，強生公司（Johnson & Johnson）唯一一家生產可用批次新冠疫苗的工廠，在2021年底悄悄停止生產新冠疫苗，轉為製造一種實驗性質但可能更有利可圖的疫苗。



《紐約時報》2月8日報道，知情人士透露，強生的生產停頓是暫時性的，這家位於荷蘭萊頓市（Leiden）的工廠預計將在幾個月後再次開始生產疫苗。由於庫存增加，目前尚不清楚暫停是否對疫苗供應產生影響。

知情人士並指，由於萊頓工廠暫時無法使用，可能會減少幾億劑強生疫苗的供應。暫停生產新冠疫苗預計將持續幾個月。

強生沒有立即回應媒體的置評請求。不過強生發言人在一份聲明中表示，該公司「專注於確保有需要的人可以獲得我們的疫苗」，並正在履行其對試圖促進新冠疫苗獲取的國際組織的義務，目前有數百萬劑新冠疫苗庫存。

報道稱，萊頓工廠一直在製造一種實驗性質但可能更有利可圖的疫苗，以預防另一種病毒。

強生1月份曾預測，2022年新冠疫苗的銷售額將高達35億美元，增長46%，但與競爭對手相比表現不佳。其2021年新冠疫苗的銷售額為23.9億美元，未能達到自己設定的25億美元的目標。

報道稱，強生已經安排其他設施來生產疫苗，但它們要麼尚未啟動運行，要麼尚未獲得監管部門的批准。

民調顯示，許多美國人對強生新冠疫苗持懷疑態度。與輝瑞和Moderna生產的兩劑疫苗相比，強生新冠疫苗是美國食品和藥物管理局（FDA）批准的唯一一種單次注射疫苗。

去年，FDA建議暫停使用強生公司的疫苗，因為有少量報告稱接種者出現了罕見的血栓問題。它也被發現其對致命的Delta變種並沒有那麼有效。但幾項研究表明，強生疫苗在防止因新冠病毒而住院和死亡方面仍然有效，而加強針已被證明可以有效防止高傳染性的奧密克戎變體引起的嚴重疾病。

強生公司的新冠疫苗也更容易運輸和分發，因為它只需要一劑疫苗，而且不需要冰箱就可以儲存，這增加了人們獲得疫苗的機會。

$Johnson & Johnson(JNJ.US)$