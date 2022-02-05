派對門｜英警「有圖有真相」　約翰遜或坐實違法

英媒2月4日稱，英國警方已取得首相約翰遜（Boris Johnson）2020年6月在首相府參加生日派對的照片。有英國大律師稱，照片或能證明他違反新冠肺炎「封城令」實行期間的防疫措施。



約翰遜被指在2020年英國首次因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）封城，以及2021年舉辦派對或聚會，違反防疫措施。

英國《衛報》2月4日稱，英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）已將300張照片交給警方，當中包括約翰遜2020年6月在首相府參加生日派對時，手持一罐啤酒的照片。在那張照片中，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）站在約翰遜旁邊。

大律師、防疫法例專家瓦格納（Adam Wagner）稱約翰遜面對的法律問題是，他是否曾參加聚會，而他被拍到手持啤酒的事實強烈表明他確實曾參加聚會，因此觸犯與法規有關的刑事罪行。

英國地標：圖為2022年2月4日，鏡頭下英國倫敦白廳一景，相中較遠長建築物是西敏宮維多利亞塔。白廳是英國倫敦一街道，它連接國會大樓和唐寧街，附近也是一些重要部門大樓所在地，因此人們以「白廳」作為英國行政部門代稱。（AP）

首相府：料不會再有人辭職

約翰遜是否因此面對更多法律問題仍是未知之數，但肯定的是「派對門」醜聞傳出後，首相府都有人離職，有5名幕僚分別在2月3日至2月4日辭職，部分人涉及「派對門」、充當「搞手」。

約翰遜發言人2月4日稱，在這些幕僚辭職後，約翰遜仍能掌控首相府，而且預料未來數小時內不會再有更多人辭職。

辛偉誠：圖為2022年2月3日，英國財政大臣辛偉誠在首相府出席記者會。（AP）

辛偉誠被指「耍花招」

約翰遜1月31日出席國會辯論時，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）因「派對門」醜聞而批評他「不配當首相」。約翰遜卻指控施紀賢擔任刑事檢控專員期間沒起訴一位涉嫌性侵兒童的已故名主持薩維爾（Jimmy Savile）。知情者指約翰遜提及的是虛假指控，將「放過戀童者」與施紀賢扯上關係，就被指是在合理化陰謀論。

辛偉誠也稱，如果他是約翰遜的話，他不會如此指責施紀賢。

《泰晤士報》2月4日稱，內閣因此事陷入內戰，其中一名成員呼籲約翰遜辭退辛偉誠，另外兩人則指控辛偉誠在「耍花招」。