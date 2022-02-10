巴黎2015年恐襲案　主犯稱最後一刻改變主意沒引爆炸彈

法國巴黎2015年恐襲案，主犯薩拉赫（Salah Abdeslam）2月9日出庭應訊，他否認殺害或導致任何人受傷，稱自己在最後一刻改變主意，沒引爆身上的炸彈。



英國廣播公司（BBC）報道，現年32歲的薩拉赫是唯一一名涉及謀殺罪的被告，他在庭上準備接受控辯雙方盤問前，突然表示自己沒有殺害或傷害任何人。

他表示自己並不認識其他行兇者，並在作供時多次前言不對後語，一時稱在事發前48小時才向極端組織ISIS表忠，但又說當時不是正式效忠，而是在襲擊後才發生，指自己不是危害社會的人。

對於行兇動機，薩拉赫稱是為了強迫法國結束在敘利亞及伊拉克的軍事行動，但指自己準備發動襲擊前，突然有一刻懷疑，於是放棄行兇念頭。

這宗襲擊在2015年11月13日發生，10名恐怖份子在巴黎多個地方發動自殺式炸彈襲擊，除了薩拉赫以外，其餘9人分別炸死或被擊斃，事件導致130人身亡。

有關審訊預計需時9個月，估計有1800名民事原告參與，是當地近代史上最大規模官司。連同薩拉赫在內，一共有20名被告，其中6人將進行缺席審判。假如罪名成立，薩拉赫將面臨終身監禁，而他在2016年與比利時警方駁火被捕後，當地法院亦裁定他企圖謀殺罪成而判處20年監禁。