文在寅：可無條件與朝鮮舉行首腦會談

朝鮮連續試射導彈導致半島局勢驟然緊張，任期即將結束的韓國總統文在寅表態稱，無條件與朝方舉行首腦會談。



據韓聯社報道，韓國總統文在寅2月10日接受全球八大通訊社聯合採訪時表示，韓方不為韓朝首腦會談設先決條件，將不拘泥於任何形式，有意以朝鮮願意的方式舉行會談。

文在寅表示，為韓朝對話設先決條件並不妥當，就算有先決條件也應在對話談判桌上進行探討。

文在寅認為，雖然朝鮮近期接連發起武力示威導致朝鮮半島緊張局勢升温，但仍需要通過首腦會談等自上而下的方式推動朝鮮半島和平進程重啟。

2018年4月27日，朝鮮領導人金正恩（左）與韓國總統文在寅（右）在非軍事區板門店的「和平之家」合影。（AP）

同時，文在寅認為目前促成韓朝首腦會談存在一定困難。他表示，留給自己的時間並不多，下屆總統選舉即將舉行，選舉結果或成為韓朝首腦會談的變數。

文在寅就有關各方發表終戰宣言的可能性表示，韓美實已就將給朝鮮過目的終戰宣言文本達成協議，中國也支持發表終戰宣言，在見不到朝鮮國務委員會委員長金正恩的時期，韓方也與朝方進行了必要的溝通。

文在寅還分析了以往的朝美核談判破裂導致朝鮮半島和平進程停擺的原因。文在寅樂觀預測，美國總統拜登（Joe Biden）一再強調願隨時隨地與金正恩無條件會面，並努力與朝方進行實際接觸，拜登和金正恩舉行會談只是時間問題。