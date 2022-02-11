馬克龍：法國在2050年底前興建最多14台核反應堆

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月10日宣布，當地在2050年底前，興建最多14台新的核反應堆，務求屆時擺脫對化石燃料的依賴，實現碳中和目標。



《衛報》報道，馬克龍同日到東部工業重鎮貝爾福（Belfort）視察時稱，法國的核子工業需要重生，指當地的核子監管部門的嚴謹及專業是無與倫比，而決定建設新的核電廠是進步的選擇，以及對科學與技術投下信心一票。

馬克龍表示，國營法國電力公司（EDF）將會在2050年底前興建最少6台核反應堆，並可以選擇建設另外8台。

目前法國有大約70%的電力供應是來自核能，其低成本一直是當地自1970年代以來經濟的中流砥柱，惟近年取代舊式核反應堆的計劃，卻受到超支及延誤影響，因此馬克龍有意計劃延長當地現有的核電廠壽命。

除了核能，馬克龍亦宣布加快發展太陽能及離岸風力發電，指法國必需倚賴可再生及核能，令當地在未來數十年減少能源消費。

法國即將舉行總統大選，能源及環保政策勢成為候選人之間的其中一個重點，右翼候選人認同需要增加核能發電，稱國家在電力供應上保持自主權；不過左翼人士則警告興建核反應堆的成本及複雜程度甚高；另外環保人士亦認為，核輻射廢料可能存在數以萬年計，因此對其安全感到憂慮。