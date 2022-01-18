法國堪稱疫後經濟模範生　推「疫苗通行證」助馬克龍連任？

法國總統選舉進入三個月倒數，在共和黨候選人佩克雷斯（Valérie Pécresse）、馬林勒龐（Marine Le Pen）等極右對手緊追不捨之下，馬克龍最新打出了經濟實績和「疫苗通行證」之牌。雖然後者剛一推出就在國內外引發不少爭議，但在經濟和就業方面，馬克龍確有不錯的「業績」可以吹噓。



諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在1月14日刊載於《紐約時報》的評論讚揚，在發達經濟體之間，法國可以說是疫情時代「明星選手」（star performer），尤其是從經濟學家常用來衡量勞動力市場狀況的指標——黃金年齡段（25至54歲成年人）就業率來看，其表現令人驚嘆。而法國不僅設法避免了就業率的大幅下滑，就業表現甚至超過了大流行前的水平，在2021年第三季度超過82%，高於2020年第一季度數值。

在七國集團之間，法國是除美國以外經濟恢復得最好的國家，其2021年的GDP增長預計將達到6.7%。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼1月14日於《紐約時報》刊文，稱讚法國的經濟政策表現。（網頁截圖）

大選優勢

這對於尋求連任的馬克龍而言無疑是好消息。4月10日法國將迎來大選，馬克龍雖因防疫和疫苗政策受到批評，但目前仍在民調上保持穩定領先，從本月初民調公司 Harris Interactive的數據來看，較為有望的其餘三位候選人：共和黨的佩克雷斯、兩位極右翼代表勒龐和無黨派人士兼名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）民調表現以18%的支持率打成平手，均以6%的票差落後馬克龍。經濟和就業方面的籌碼很可能進一步幫助馬克龍維持，甚至拉大選舉優勢。

與此同時，法國議會16日剛剛通「疫苗通行證」的防疫要求，即只有持接種證明的民眾可自由進入餐廳、咖啡館、電影院和長途火車等公共場所。在規定正式通過前，馬克龍對該政策態度堅決，甚至公然表示自己不惜「激怒」（piss off）未接種者，也要讓他們去接種疫苗。激進的言論被外界視為其選舉策略的一環，目的在於進一步拉攏支持接種疫苗的大多數選民。

圖為法國總統馬克龍2021年12月21日在博爾姆萊米莫薩的居所召開內閣特別會議。（AP）

在此之餘，馬克龍團隊正努力將公眾注意力轉移到國家的經濟表現上，而迴避其他右翼競爭者所聚焦的移民、法律與秩序等議題。包括財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在內的人員正積極宣揚馬克龍經濟改革成功的論調，主張其上任以來推行的勞工和稅制改革的成果顯現。

勒梅爾12月初在議會上表示：「在人們普遍對法國的衰落啼笑皆非的時候，我們實現歐元區最好的經濟增長，比預期的時間早三個月就恢復到疫情前的水平。」他還說：「讓我們為我們的經濟政策、我們所創造的就業機會、正在恢復的投資、法國的吸引力感到自豪」。

發達經濟體中的「明星選手」

經濟學家克魯曼又認為，法國的經濟和就業增長得益於該國的經濟復甦政策。

新冠疫情造成的大規模封鎖期間，法國和許多其他歐洲國家一樣，採取了向僱主發放津貼以避免裁員的政策，而美國選擇直接補貼民眾；兩種截然不同的做法之下，前者在封鎖結束後使得僱員更容易回到工作崗位上，而美國就業率則跌入谷底，更迎來「大辭職潮」，「勞工荒」全面拖累經濟恢甦。

七國集團（G7）峰會6月12日進入第二天會期，圖為英國首相約翰遜、美國總統拜登、法國總統馬克龍及加拿大總理杜魯多出席會議。（Reuters）

來自於法國里昂的化學品初創公司Afyren便是這個政策的諸多受益者之一，國家提供的補貼使其得以在疫情期間不單沒有削減人手，反而增加45名新員工。負責人Nicolas Sordet表示，公司之所以能在法國北部投資一家新的工廠，亦得益於政府高達700萬歐元經濟復甦基金的承諾。

此外，法國的全民幼兒照顧服務在疫後恢復頗為及時，使得許多父母員工得以重回就業崗位。另一方面，法國長久以來的結構性失業問題也在一定程度上得到緩解，該國15-24歲人群的就業率長期低迷，去年，在政府針對鼓勵年輕人就業的一系列政策下，這一群體的就業數字竟達到2003年有記錄以來的最高值。這些因素作用之下，法國不僅避免了就業率的大幅下滑，數字甚至還超過了疫情前水平。

大選將至，馬克龍得到一張看上去不錯的經濟成績單，或為他本人的大選助力。「疫苗通行證」此一著是否在接下來的日子，是否能成功協助穩住今波疫情、同時便利民眾出行，相信對選情會有一定影響。