歐洲核融合技術創能量輸出記錄　「人造太陽」5秒輸出5900萬焦耳

歐洲科學家在核聚變發電領域取得重大進展：世界上規模最大的核聚變反應堆歐洲聯合環狀反應堆（JET）中產生了能量輸出為5,900萬焦耳（59MJ）的穩定等離子體。



歐洲核聚變研發創新聯盟（EUROfusion）、英國原子能管理局（UKAEA）和國際熱核聚變實驗堆（ITER）2月9日召開聯合新聞發佈會宣布，世界上規模最大的核聚變反應堆，歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus, JET）利用核融合技術，在2021年12月的實驗中，成功產生59百萬焦耳（MJ），長達5秒鐘。

核聚變發電又稱為「人造太陽」，旨在模仿太陽的核聚變，由氫（Hydrogen）的兩個同位素氘（Deuterium）和氚（Tritium）融合成一個氦（Helium）原子，這一過程會釋放大量能量。目前世界上唯一能夠使用這種混合燃料運行的裝置是JET。上一次氘氚核聚變實驗需追溯至1997年，彼時JET產生約22百萬焦耳聚變能量的等離子體，創造了當時的世界能源紀錄。

以功率單位表示，JET在此次實驗中，於5秒內實現了平均超過1,100萬瓦的功率輸出。而在1997年的紀錄中，5秒內的平均功率為440萬瓦。

圖為2018年10月，英國威廉王子前往泰晤士河畔阿賓頓的牛津卡勒姆科學中心，那裏是JET實驗室所在。（AP）

在同等質量下，核融合可以產生煤炭、石油及天然氣能源400萬倍的能量，同時不會產生廢氣。反應爐亦安全得多即使發生意外也不存在爐心融毀的危險，產生的核廢料亦更容易處理，危害性也更細少。

在實驗中的核融合的維持時間可達5秒，但若要成為可利用的電力來源，尚需維持更長時間。 歐洲融合能源發展聯盟（EUROfusion）的多恩（Tony Donne）表示：「若我們能維持5秒鐘的核融合，在未來擴大運作規模，就可以維持5分鐘，然後是5小時。」

目前由歐盟、日、中、美、俄、韓、印等30餘國參與、在法國建造國際熱核融合實驗反應爐（ITER），即將在2025年開始投入實驗運作。ITER的反應爐較JET的更大更先進，JET的實驗數據將成為重要基礎。

各國在ITER項目展開合作，同時也都在這個項目的引領下，進行自己國家的核聚變研究。中國方面，在2006年正式簽約加入ITER計劃同年，中國完成了對「人造太陽」的全新升級——EAST全超導托卡馬克裝置（EAST，東方超環），它同時也是ITER的眾多引導裝置之一。2021年5月，EAST曾成功讓的1.2億度電漿體運行101秒，和1.6億度的電漿體運行20秒；同年12月讓7,000萬度的電漿體運行1,056秒，打破世界紀錄。

除了中國的EAST以外，目前各國數據表現不錯的核反應裝置還包括歐洲JET、日本JT-60、韓國KSTAR、美國NIF等。