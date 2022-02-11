加拿大貨車堵塞大使橋致工廠停工　市政府稱將申請法院禁制令

加拿大貨車反防疫示威者，持續堵塞美加邊境口岸，包括連接密歇根底特律和安大略溫莎的大使橋。溫莎市政府2月10日宣布，將向法院申請禁制令，阻止示威者堵塞大橋，影響物流貨運。



示威者堵塞大橋對美加貿易及各行業的影響持續擴大，通用汽車指，事件影響部件供應，密歇根州一間生產多用途汽車的廠房被迫停工。豐田汽車亦表示，加拿大安大略省及美國肯塔基州的廠房，亦要暫停生產。

圖為2月9日，加拿大渥太華，反防疫市威者駕駛大貨車停泊在路邊示威抗議。（Getty）

溫莎市政府與多間汽車企業，正尋求向法院申請禁制令，阻止示威者堵塞大橋。溫莎市長迪肯斯（Drew Dilkens）表示，堵塞行動對經濟的影響，已導致每天損失 4 億美元，成為一場「國家危機」。他表示將與警方合作執行禁令，如有需要將會強行清場，以便貨物安全有效通過邊境。

另一方面，加拿大的貨車示威引來多國民眾仿傚。在新西蘭首都惠靈頓國會外，自8日已有反防疫示威者駕駛大貨車停泊，在國會外草地示威。示威者在10日與警方發生衝突，最少120人被捕。在美國亦有民眾響應抗議行動，阿拉斯加州一條馬路上出現長長的車龍。在歐洲，法國亦出現示威車隊出發前往首都巴黎，及比利時為於布魯塞爾的歐盟總部參加反防疫限制示威，荷蘭亦有民眾駕駛拖拉機上街示威。