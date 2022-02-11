巴基斯坦孕婦為生男丁誤信神棍拿5cm鐵釘插入額頭？ 事件變羅生門

巴基斯坦傳媒2月8日報道，一名孕婦前三胎都是生女兒，為了能保證生出男嬰，疑找上「信仰治療師」尋求生子偏方，竟然親手把長達5厘米的釘子釘進自己的腦袋裏，但實在太痛，她又無法自行將釘子拔除，到醫院就診才讓事件曝了光。（編按：此事2月11日再有新進展，孕婦丈夫主張沒有信仰治療師存在，而是妻子患情緒病，有自殘傾向。事件變羅生門，警方正調查。）



綜合外媒報道，巴基斯坦的信仰治療師做法源自於神秘的蘇菲傳說，所謂的「蘇菲主義」是為追求精神層面提升，其詮釋方式有別於一般穆斯林，儘管許多伊斯蘭學派是持反對態度，但在伊斯蘭教徒佔多數的巴基斯坦中仍廣為流傳。

報道指出，這名巴基斯坦婦女主張這一胎又是懷上女生，於是她找上信仰治療師想生出男孩，她聽信治療師的話將5厘米釘子釘進額頭，釘子直接刺穿她的前額，由於痛到受不了，自己又拔不出來之後，婦女只好到白沙瓦市（Peshawar）雷丁夫人醫院（Lady Reading Hospital）求診，醫生一照X光嚇了一大跳，幸好釘子未及大腦，婦女完全清醒，不過表情卻異常痛苦。

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這名婦女一開始向醫生表示是自己親手將釘子釘入，但隨後又指是信仰治療師指導下的手，白沙瓦市警方為了調查這名治療師，於是向醫院要求監視器畫面，並且打探婦女的居住地，欲追捕這類江湖術士。

在南亞地區，比起女兒人們通常認為生兒子能為父母提供更好的經濟保障，婦女為了生出兒子無所不用其極，她不是第一個出於相同原因而自殘的孕婦，據當地醫生表示，「該婦女指稱，有一名孕婦在照超音波後發現胎兒是女兒，釘釘子在頭上之後生出了兒子」。

（編按：事件之後出現新發展，巴基斯坦傳媒The News在2月11日報道，孕婦丈夫現身給出另一說法，他指妻子有情緒病問題，過去曾多次自殘，在這次事件中，有關「信仰治療師」的說法並不真實，他又稱涉事女子是他的第二名妻子，兩人育有兩名兒子、一名女兒，無需再尋求生子。警方正調查事件。）

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