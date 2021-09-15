長生不老藥不是夢？研究首證西伯利亞冷杉成分能令人體細胞變年輕

俄羅斯衛星通訊社報道，科學家首次證明，從西伯利亞冷杉樹根和樹幹提取的萜烯，能啟動人體內的自噬過程，也就是清除細胞垃圾的過程，達到延年益壽的效果。
自噬是一種清除活細胞廢物的自然機制。透過這種機制，細胞中的不必要成分，如受損的蛋白質分子和細胞器，以及病毒，被降解成營養物質。因此，通過自噬過程，機體得到淨化，似乎變年輕了。
俄羅斯公司Initium Pharm和俄羅斯科學院恩格爾哈特分子生物學研究所的科學家，在2021年進行的實驗表明，西伯利亞冷杉萜烯能夠快速、安全地在人體細胞中啟動自噬。Initium Pharm科學計畫負責人法尼雅．馬加諾娃說，現在，要通過自噬使整個身體的細胞「變年輕」，無需忍受艱苦的運動和飢餓，只要在食物中添加一點植物萜烯就夠了。她說：「我們正在跨過發明『長生不老藥』的門檻，植物萜烯將大大延長人類的壽命。」
研究論文發表在國際科學雜誌《衰老》9月號。
【延伸閱讀】最接近長生不老技術？中國人體冷凍中心揭秘：最小僅13歲 情深丈夫親手關掉愛妻呼吸機（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+52
關於人體冷凍的9個疑問：
+4
史上首位冷凍人「解凍日」已過 最接近長生不老技術結果是……中國科學家找到衰老基因 實驗老鼠壽命延25% 長生不老將成真？紐約85歲「美魔嫲」人老心不老 8個月交往50男 出書教享受當下從腦中風死亡率第3高地區變全國最長壽 一個飲食習慣改變長野
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】