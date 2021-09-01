新冠肺炎︱巴西研究指毒蛇毒液能抑制病毒繁殖力　或有助開發藥物

科學期刊《分子》（Molecules）本月刊登的一份研究報告說，巴西研究人員發現當地矛頭蝮蛇（jararacussu）的毒液分子，可抑制在猴子細胞中新冠病毒的繁殖能力達75%。這可能是邁向研發抗新冠病毒藥物的第一步。



該研究作者Rafael Guido說：「我們能證明蛇毒裡的這種成分可以抑制病毒裡一種非常重要的蛋白質。」

該分子是一種胜肽或氨基酸鏈，能與對新冠病毒複製至關重要的酶連結，而不傷害其他細胞。這種以抗菌特性聞名的胜肽，可在實驗中合成，毋需捕捉或飼養蛇。

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根據參與研究的聖保羅州立大學發表的聲明，研究人員接下來將評估，這種分子在不同劑量擁有的效力，以及能否一開始就阻止病毒進入細胞。他們希望能用人體細胞進行測試，但沒有給出時間表。

矛頭蝮蛇是巴西的大型毒蛇，體長可達2公尺，生活在大西洋沿岸森林的海岸，也能在玻利維亞、巴拉圭和阿根廷找得到。

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