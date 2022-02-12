美媒：中國或永遠不會成為世界第一大經濟體　有三大變數

中國經濟規模何時超越美國，成為世界第一大經濟體？美媒分析認為可能永遠不會，有三大變數成為攔路虎。



彭博社2月11日刊登分析文章稱，中國可能永遠無法成為世界第一大經濟體，有三大變數可能構成中國尋求領導世界的障礙。

這三大變數包括：債務危機、在國際社會的孤立處境與人口減少。

在中國經濟持續快速發展的背景下，「中國什麼時候會超過美國」始終是外界關注的話題。

2018年06月28日，在北京國貿CBD，中國尊與中央電視台總部大樓構成北京的標誌性建築。（視覺中國）

文章認為，債務危機、人口問題和國際孤立可能會讓中國永遠排在第二位。文章回顧日本經濟規模曾經逼近美國的歷史舉證說，日本對全球經濟第一寶座的追求以債務危機告終。

同樣的事情也可能發生在中國，2008年以來中國借款的急劇增加就是一個危險信號。

2019年7月30日，廣州塔（小蠻腰）成為廣州夜景中熠熠生輝的地標。（視覺中國）

文章認為，不需要一場金融危機就能減緩中國的崛起。國際社會處境孤立、人口結構拖累和治理失敗等三大因素相結合，可能會產生同樣效果。如果美國經濟在此期間表現更好，很難說誰會在全球第一大經濟體寶座的競爭中勝出。

雖然外界普遍展望中國經濟規模將在不久將來超越美國，但中國的目標似乎並不在此。據中國外交部官網消息，2022年1月18日，中國外交部副部長樂玉成在中國人民大學主辦的2022宏觀形勢年度論壇發表開幕特別演講時表示，「中國的經濟總量超不超過美國，我們不感興趣，也不是我們的追求。讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是中國共產黨的奮鬥目標。」

樂玉成提醒外界，中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育的比例僅有4%，而美國卻有25%。

「這才是我們應該高度重視並努力去改變的。比起國內生產總值（GDP）是否超美，我們更看重我們在思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超，要力求更先進、更符合人民期盼、更順應時代潮流。」