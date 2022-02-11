美日印澳外長聲明強調與印太夥伴合作　重申反對脅迫經濟政策

美國、澳洲、日本與印度4國外長2月11日在墨爾本舉行「四方安全對話」（Quad）外長會，會後發表聯合聲明，內容強調4國與印太夥伴緊密合作，以應對地區內的重要挑戰，聲明談到防疫、應對恐怖主義、反對脅迫經濟政策等，又指要應付對於海洋規則秩序的挑戰，包括南海與東海。



這4國外長在聯合聲明表示，重申支持印太國家努力推進自由開放印太地區的承諾，4國會專注於跟印太夥伴緊密合作，以應對地區內最重要的挑戰，將更有效地為地區提供實際支持。

美國國務院2月11日刊出「四方安全對話」外長聲明（網站截圖）

聲明又提到支持東盟（ASEAN）推動在印太的遠景、防疫與捐贈疫苗、人道主義與救災、應對恐怖主義、打擊假消息、譴責朝鮮試射導彈、關注緬甸危機等。

聲明並談到，海洋領域的國際法、和平與安全是印太地區發展與繁榮基礎，四方安全對話重申遵守國際法的重要性，以應付對於海洋規則秩序的挑戰，包括在南海與東海的挑戰，並確保航行與飛越自由。

聲明也重申會致力於維護和加強以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體系，反對脅迫經濟政策與做法，並將共同努力加強全球經濟韌性，以對抗這類行為。