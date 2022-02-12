拜登下令解凍阿富汗在美國資產　分別用於人道援助及賠償受害者

美國白宮2月11日宣布，總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，解禁阿富汗在美國被凍結的70億美元資產，其中一半用於人道支援阿富汗，其餘則設立第三方基金，作為911襲擊遇難者家屬的賠償。



美聯社報道，白宮的聲明表示，該行政命令是為了令阿富汗民眾建立取得援助的途徑，同時避免款項落入塔利班（Taliban）及惡意勢力手中。

阿富汗有超過90億美元儲備，除了在美國的70億美元，其餘分別存放在德國、瑞士及阿聯酋的金融機構內。根據有關行政命令內容，美國金融機構將獲准動用35億美元，用於援助阿富汗民眾及基本需要；餘下35億美元則保留在美國，資助受恐怖襲擊的美國遇難者家屬的法律訴訟費用。

不過報道引述兩名白宮高官指，一批911受害者的家屬正在打官司，要求將整筆款項留在美國作為賠償基金，因此需要等待法律程序結束後才可為阿富汗提供人道援助。另外塔利班亦批評拜登政府的決定，指阿富汗應該取回所有資金。

阿富汗經濟長期疲弱，舊政府近80%的預算都是來自國際社會的資助，塔利班再次入主後，外國停止援助，導致情況更加惡劣。當地醫院、學校、工廠等設施缺乏營運資金，再加上疫情影響，造成物資短缺，貧窮情況加劇，多個人道組織警告，阿富汗可能爆發人道災難。