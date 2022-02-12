因應加拿大反防疫示威堵塞貿易要道　溫莎市聲請法庭下令清場獲批

反對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種強制令的加拿大示威者近期增塞一條美加之間的貿易要道。溫莎市（Windsor）市長聲請法庭命令清場已獲批。



一名加拿大法官已下達法庭命令，安大略省高等法院批准的禁令於當地時間11日晚上7時（香港時間12日早上8時）生效。

連接安大略省溫莎市（Windsor）和密歇根州底特律的大使橋（Ambassador Bridge）已被封鎖5天。

禁令是由溫莎市和汽車零部件製造商協會（Automotive Parts Manufacturers' Association）提出的，他們稱由於示威，每天損失多達5000萬美元。

溫莎市警方根據法院命令發聲明，「讓示威者清楚地意識到封鎖過境點是刑事罪行」。 警方補充稱，涉案人士可能面臨車輛被扣押以及無法進入美國的後果。

自1月22日以來，跨境貨車司機們因反對加拿大和美國立法規定通過兩國邊界的貨車司機必須接種疫苗，加拿大的司機駕車來到該國首都渥太華，抗議防疫措施如強制接種疫苗。他們已導致渥太華交通堵塞，國會山莊附近一片混亂，該市進入緊急狀態，總理杜魯多被迫轉移至安全地點。司機以及支持他們的示威者最近又把「戰場」從首都擴大到美加邊境。這是名為「2022自由車隊」（Freedom Convoy 2022）的示威的一部份。

加拿大反防疫示威：圖為20211年2月11日，安大略省渥太華一名示威者上街並揮動一支國旗。（AP）

加拿大《環球新聞》（Global News）報道，安大略省長福特（Doug Ford）宣布實施緊急狀態令，召集內閣利用法律權力盡快頒布命令，明確指出任何在重要基建附近阻礙貨物、民眾及服務流通的行為，屬違反並面臨嚴重刑罰，包括罰款最多10萬加元及入獄一年。

福特指，有關命令包括保障連接美國的跨境通道、高速公路、機場、港口、橋樑和鐵路。

他指事件發生至今已經兩週，形容渥太華被圍城，批評示威者的行動是非法佔領，而不再是示威。福特表示有關措施屬臨時性質，但有意在將來立法，強調不會影響省內民眾和平示威的權利，而且為結束非法佔領市內及溫莎的跨境大使橋推出額外措施。