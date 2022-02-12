韓國總統大選第二次電視辯論舉行　候選人唇槍舌劍火藥味十足

韓國總統大選將在3月舉行，第二次電視辯論在2月11日晚舉行。四黨候選人繼續就內政政策，候選人及其家人涉及的醜聞等話題互相攻擊，火藥味十足。



電視辯論會由韓國記者會協會主辦，再由韓聯社TV等6家電視台聯合播放。韓聯社同日報道，辯論主題之一是80及90後的年青人政策。執政黨共同民主黨李在明、在野黨國民力量尹錫悅、正義黨沈相奵和國民之黨安哲秀再次展開激烈舌戰。

圖為2月3日，韓國首爾車站，電視在直播第一次的韓國總統大選電視辯論。（AP）

在青年住房政策話題上，尹錫悅就京畿道地產開發項目涉腐案向李在明展開攻擊，批評李在明任城南市長期間租賃住宅比率減少，有違其競選承諾。李在明則指出租賃住宅比率是在其離任後才減少，又引數據強調，住房指標幾乎沒有差異。

隨後李在明就尹錫悅妻子操縱股價展開反擊，強調其股價操縱次數和受害者之多。尹錫悅反辯，指該事件規模遠不及地產舞弊案，又指檢方投入人力之多但未發現任何問題，相反質疑為何檢方至今尚未調查地產弊案的鉅額資金流向。

安哲秀則針對尹錫悅的「清算現政權積弊」及執政黨的「政治報復」發動攻勢，強調既得利益勢力中，任一方候選人當選都會導致國民內部的鬥爭。沈相奵則就李在明之妻享特殊待遇爭議，質疑李在明的競選資格。

韓國總統大選將在3月9日舉行，韓聯社報道，最新民調顯示李在明支持率為36%、尹錫悅的支持為37%、安哲秀為13%、沈相奵則為3%。李在明及尹錫悅的支持度相當接近。