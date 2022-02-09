北京冬奧｜韓媒：冬奧爭議後韓國反華情緒升　青瓦台關注

北京冬奧如火如荼舉行，但期間出現的韓服風波與短道速滑判決事件，引來韓國網民與輿論不滿，韓方又有意就賽事判決向國際體育仲裁法庭申訴。韓媒2月9日報道，青瓦台回應有關爭議導致國內反中國情緒高漲一事時稱，政府正密切關注相關動向。



韓聯社9日報道，青瓦台一名官員出席記者會時稱，青瓦台很清楚國內民眾為這些爭議感到傷心難過，又指政府部門包括外交部和文化體育觀光部等，正密切關注相關動向。

北京冬奧：圖為2月9日，韓國首爾民眾在中國駐韓國大使館附近抗議。（AP）

韓媒《亞洲日報》7日報道，北京冬奧期間出現的中韓爭議問題，或導致韓國反華情緒升溫。

有關爭議主要是圍繞兩個事件，其一是北京冬奧4日舉行開幕禮時，一名朝鮮族女代表身穿韓服在開幕禮協助傳遞中國五星紅旗，引發韓國網民不滿。韓國網民認為中國是在侵佔韓國的文化。韓國大選舉行在即，共同民主黨總統候選人李在明公開指，他反對中國的「文化挪用」行為。

中國駐韓國大使館其後回應指，這些傳統文化既是朝鮮半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法完全站不住腳。

北京冬奧如火如荼展開，圖為2022年2月7日的男子短道速滑賽事（Getty）

另一事件是2月7日的男子短道速滑1000米賽事，韓國選手、項目世界紀錄保持者黃大憲在準決賽第一組首名衝線，但在賽事中超越中國選手任子威及李文龍時被罰，因干犯「非法超越引致接觸」而遭取消資格，另一韓國選手李俊瑞也在另一場賽事中被罰，令韓方甚為不滿。

在中國選手包辦金、銀牌後，韓國代表團認為是裁判一再偏袒中國隊，曾向國際滑冰聯盟（ISU）發信申訴，遭到駁回，韓方擬再向國際體育仲裁法庭申訴。

中國駐韓大使館2月9日表明，韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，妄稱「中國政府和體育部門應該反省」，極不負責，對此絕不能接受。