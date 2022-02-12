烏克蘭局勢｜另類大外宣？烏女兵放低嚴肅形象　拍TikTok片爆紅

最近數名外型姣好的烏克蘭女兵拍攝穿着軍裝勁歌熱舞的影片，並上傳至TikTok。婀娜多姿的身材與性感熱舞的模樣，顛覆傳統對軍中總是肅穆且一成不變的刻板印象。相關影片及照片在網絡上瘋傳，受到網友熱烈歡迎。



近來烏克蘭與俄羅斯之間關係緊張，綜合外媒報道，最近許多烏克蘭女兵在TikTok上分享自己的軍旅生涯以及與同袍間的互動。其中常拍攝對嘴影片的女兵卡蒂烏莎（Katiusha），更放大絕換上性感短版背心，穿着清涼，對着鏡頭大方曬身材，使她擁有3萬人追蹤的人氣，並獲得超過46萬個按讚數。

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另外多位烏克蘭女兵同樣上傳自己與同袍的相處日常、演習照片及外出巡邏等生活細節，且在熱舞影片後加上「烏克蘭最重要」等文字，讓人一窺烏克蘭軍事的訓練過程。因烏克蘭與俄羅斯間情勢緊張，此舉也被外界解讀為烏克蘭的「大外宣」，大打宣傳戰。且日前烏克蘭政府宣布要將全國18至60歲「適合當兵」的女性都納入徵兵範圍，日後若遇上戰爭可直接投入戰場。

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