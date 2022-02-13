烏克蘭局勢｜美俄首腦通話　拜登警告俄軍出兵將損害莫斯科地位

美國總統拜登（Joe Biden）2月12日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，嘗試為烏克蘭局勢降溫。拜登警告，假如俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨沉重代價。



俄羅斯目前在烏克蘭邊境附近部署超過10萬兵力，並與鄰國白羅斯（Belarus）舉行軍事演習。外界憂慮俄軍可能出兵烏克蘭，歐美國家指莫斯科方面可以短期內發起軍事行動。

美聯社報道，普京原本有意在14日才與拜登通話，但華府情報部門指俄軍入侵烏克蘭的可能性甚高後，拜登要求提早對話。

拜登與普京的通話長約一小時，白宮之後發表聲明，指拜登強調，如果俄羅斯選擇出兵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將果斷回應，向莫斯科實施迅速而嚴重的代價。他重申俄軍的入侵將會導致大量生靈塗炭，俄羅斯的地位亦會受損。

拜登指出，華府仍然有意與盟友和夥伴全面協調，透過外交形式解決問題，但同樣地亦準備好應對其他情況。

而在美俄首腦通話前，普京亦與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。法國傳媒指，馬克龍同日較後時間將與拜登、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商討局勢。

俄羅斯多次否認出兵烏克蘭的計劃，但美、英、日等國都呼籲在烏克蘭公民盡快離開；美國國務院的旅遊警示12日顯示，華府已經下令駐基輔（Kyiv）大使館大部分職員離開。另外荷蘭通訊社（ANP）報道，荷蘭皇家航空（KLM）因應烏克蘭局勢，決定即時停飛前往當地的航班。