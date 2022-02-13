加拿大反抗疫示威蔓延　法警出動催淚彈　新西蘭示威者國會外紮營

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續2年多，愈多國家的民眾抗疫疲勞情緒激化。近期加拿大跨境貨車司機的反抗疫示威，吸引有類似想法的外國民眾仿效，法國有示威者開車到巴黎抗議，新西蘭的示威者更是不顧惡劣天氣上街。



受到氣旋多維（Dovi）影響，新西蘭部份地方停電、出現山泥傾瀉，有民眾須撤離，但這些都擋不住反疫苗人士在位於惠靈頓國會大樓外紮營示威的決心。

法媒13日稱，警方10日逮捕122人，設法讓他們不要再繼續靜坐抗議，他們留守的決心卻更大。

新西蘭衞生部稱，該國13日有810個新增確診個案，比前一天的454個增加，而且較7天平均數（432）增近一倍。此外新冠病毒已在新西蘭16個區現蹤。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，位於新西蘭首都惠靈頓國會大樓外，反對強制接種疫苗的示威者舉起自製紙牌表達訴求。新西蘭這一輪反抗疫示威，是受到加拿大名為「2022自由車隊」的示威所啟發。（AP）

法國多地民眾2月12日駕駛車輛到巴黎示威，抗議政府的疫苗通行證措施，警方發射催淚彈驅散。

示威車隊12日從全國多個地方企圖駛入巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees Avenue）及凱旋門紀念碑（Arc de Triomphe monument）附近道路，並將汽車停泊路上堵塞現場交通，又揮舞法國國旗及響號。

警方出動約7,000警員在巴黎各主要入口攔截進城參加示威的車隊，除了設立檢查站，又部署裝甲車、水砲車等。警方向示威者發射催淚彈，驅散聚集的示威民眾。

法國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，一名示威者駕車開到巴黎香榭麗舍大道，反對政府的抗疫措施。法國這一輪反抗疫示威，是受到加拿大名為「2022自由車隊」的示威所啟發。（AP）

警方表示，他們攔截了500輛試圖進入巴黎的車輛，截至上午中段時間，已開出近300張罰單。不過仍有幾十輛汽車設法駛入並擾亂交通。