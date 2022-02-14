受烏克蘭緊張局勢加劇推動　油價延續8週漲勢

據新浪財經2月14日報道，油價本週開盤大漲，烏克蘭緊張局勢升級激發了需求，美國基準油價升向每桶95美元。



WTI期貨合約在亞洲市場早盤一度升逾1%，在連續8週上漲後繼續走高。在美國發出俄羅斯即將出兵烏克蘭的警告後，周末（2月13日）的一系列外交行動——包括美國總統拜登和俄羅斯總統普京通電話——未能緩和緊張局勢。莫斯科否認計劃入侵烏克蘭。

原油價格上周飆升至2014年以來的最高水平，烏克蘭緊張局勢加劇了需求飆升、供應中斷和庫存下降所支撐的漲勢。油價已創出2021年10月Omicron變種病毒出現前以來的最長連漲週數。

紐約商業交易所3月交割的WTI原油期貨上漲1.5%，至每桶94.52美元；ICE歐洲期貨交易所4月交割的布倫特原油期貨上漲1.2%，至每桶95.59美元。

在主要經濟體繼續從疫情中復甦之際，原油價格的上漲加劇了全球通脹壓力。汽油成本飆升加劇了消費者的負擔，並使美聯儲等央行的任務變得複雜。